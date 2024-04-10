В Иркутске продолжается ямочный ремонт дорог

Пока ямы на дорогах Иркутска устраняют струйно-инъекционным методом. По поручению мэра Руслана Болотова такие мероприятия проводят круглосуточно во всех районах города. К работам привлечена спецтехника. А с 15 апреля планируют начать ремонт дорог большими картами, сообщает пресс-служба мэрии.

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– Выбоины и трещины устраняем струйно-инъекционным методом. Предварительно очищаем их от влаги, пыли и мусора, затем заполняем асфальтной эмульсией, которая подается под давлением. Движение на отремонтированных участках открываем сразу, чтобы происходило естественное уплотнение покрытия, – пояснил руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.

На минувшей неделе работы проведены на многих улицах, в том числе на Карла Маркса и Байкальской, и планируются на других важных магистралях. Ожидается, что с приходом тепла 15 апреля возобновит работу асфальтобетонный завод «Иркутскавтодора». После его запуска в городе начнется ремонт дорог большими картами.