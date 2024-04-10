Движение транспорта на Баррикад в Иркутске частично ограничили до конца июля

Движение транспорта по улице Баррикад частично ограничат в Иркутске на двух участках с 10 апреля. Данные меры связаны со строительством тепловой магистрали, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото с сайта пресс-службы мэрии Иркутска

«С 20:00 10 апреля до 20:00 31 июля закроют проезд на 400-метровом участке от переулка Учительский до улицы Черского и 200-метровом – от Щедрина до Детской. Здесь уложат порядка 1200 метров трубопровода на глубине 2,5 – 3 метра», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время действует ограничение движения на отрезке от Ушаковской до Зимней – здесь завершаются строительно-монтажные работы. Параллельно МУП «Иркутскавтодор» благоустраивает прилегающую территорию общей протяженностью 270 метров. Запрет на проезд для транспорта будет действовать до 20:00 31 мая.