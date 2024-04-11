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Теплотрассу прорвало в Байкальске

Фото из Telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Неизвестные расстреляли трубу, без отопления остались 4 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Тысячи людей остались без отопления из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошел прорыв теплоцентрали», – пишет глава региона.

На место сразу выехала аварийная бригада. Отключены 161 дом и 6 социально значимых объектов. Ремонт уже завершен, идет запуск системы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили гильзы и сейчас выясняют все обстоятельства, а также ведут розыск тех, кто повредил трубопровод.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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