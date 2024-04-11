40% эйчаров в Иркутске не станут отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия ошибок в резюме

Каждый второй рекрутер к резюме с ошибками настроен негативно. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний из города.

В Иркутске 19% рекрутеров считают грамматические и пунктуационные ошибки в резюме достаточной причиной для отказа претенденту на любую позицию. Для 34% HR-менеджеров ошибки в резюме неприемлемы для отдельных должностей, чаще всего для таких как топ- и мидл-менеджеры, ИТР, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, HR-менеджеры, PR-специалисты, юристы и экономисты. 39% эйчаров не станет отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия грамматических или пунктуационных ошибок в резюме.



Изучив вакансии, SuperJob определил позиции, где чаще всего встречается требование о высоком уровне грамотности письменной и устной речи. На первом месте – профессия корректора (знания русского языка на пятерку требуют 76% вакансий – остальные, очевидно, считают это само собой разумеющимся). На второй строке – журналисты, на третьей – редакторы.

Требование к грамотности встречается и в каждой третьей вакансии для претендентов на позиции в кадровой сфере: рекрутеры придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.