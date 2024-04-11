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Мастер-класс по строительству коттеджных поселков пройдет в Иркутске 12 апреля

12 апреля в Иркутске школа загородного девелопмента «Хрустальный» приглашает на мастер-класс по строительству коттеджных поселков.

Школа обучает не только работников группы, но и открыта для других девелоперов и потенциальных партнеров. Главная цель школы – делиться опытом успешной реализации загородных проектов, чтобы помочь избегать ошибок и обеспечить высокое качество проектов по всей России.

Своим знаниями и опытом поделятся: 

  • Альбина Левкун (эксперт по инвестициям и продажам в загородном девелопменте)
  • Кристина Яковенко (основатель девелоперской группы «Хрустальный»)
  • Олег Барышников (основатель девелоперской группы «Хрустальный») 

Программа мастер-класса включает: 

  1. подбор участка
  2. реализацию проекта
  3. практические занятия по созданию концепции. 

Мероприятие будет интересно всем, кто работает или планирует работать в области строительства и развития коттеджных поселков.

– По окончании мастер-класса участники смогут презентовать собственные проекты перед экспертами-девелоперами, а лучший проект получит сертификат на дальнейшую проработку концепции с командой профессиональных архитекторов и генпланистов. Приходите с командой и получите максимум знаний и пользы от предстоящего мастер-класса! – делятся организаторы. 

Количество мест ограничено, требуется регистрация https://school.hrustalni-development.ru/master-class


/ Сибирское Информационное Агентство /
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