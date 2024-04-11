Сбер обозначил ключевые проблемы при подготовке кадров в информационной безопасности и пути их решения

Делегация Совета ректоров вузов Москвы и Московской области посетила SOC (Security Operation Center) Сбера и обсудила с представителями руководства банка проблемы подготовки специалистов в сфере информационной безопасности.

Ключевыми проблемами при подготовке кадров в информационной безопасности сегодня являются недостаточный уровень квалификации преподавателей в этой узкой отрасли, а также несоответствие содержания существующих образовательных программ тому, что молодым специалистам приходится реализовывать на практике. С учетом этого на встрече руководителями обсуждались выработка новых структурных подходов к формированию учебных программ, повышение качества обучения, в том числе преподавателей вузов.

«Очень важно, что руководители ведущих профильных вузов сегодня понимают необходимость коренным образом менять систему подготовки кадров в сфере информационной безопасности. У Сбера есть огромный передовой опыт в этой сфере, и мы готовы им делиться. В частности, мы уже разработали курс по информационной безопасности для преподавателей и можем тиражировать его. Также, как один из крупнейших в стране работодателей, мы готовы пересмотреть профессиональные нормативы в области информационной безопасности, чтобы на основе этих обновлённых документов можно было актуализировать и образовательные стандарты в этой области», – Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

У Сбера уже есть порядка 15 соглашений с ведущими страны, в рамках которых банк оказывает содействие в подготовке студентов, проводит стажировки. В подразделениях кибербезопасности банка на данный момент работает около 430 выпускников этих вузов.