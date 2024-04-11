Мошенники заставили братчанина заплатить полмиллиона за несостоявшееся свидание

37-летний житель Братска стал жертвой мошенников. Они убедили мужчину заплатить деньги после несостоявшейся встречи с женщиной. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что несколько дней назад потерпевший отдыхал с другом. Под утро ему захотелось пригласить «на свидание» девушку. Братчанин нашел подходящее объявление в Интернете, но по указанному номеру телефона никто не ответил. Ближе к вечеру с ним связался неизвестный мужчина, который объяснил, что из-за попыток дозвониться был заблокирован сервер.

«Восстановление работы оборудования аферист оценил в полмиллиона рублей. В случае невыполнения требований звонивший пригрозил причинить вред здоровью родственникам потерпевшего. Мужчина испугался и перечислил на счет мошенника указанную сумму, больше половины из которой занял у знакомого, а остальное – оформил в кредит», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.