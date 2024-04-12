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В Иркутске благоустроят сквер на пересечении улиц Ленина и Горького

В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Иркутске благоустроят сквер на пересечении улиц Ленина и Горького. рассказали в пресс-службе мэрии.

Запланированы работы по обустройству тротуаров и прогулочных дорожек, линии наружного освещения. На территории сквера установят скамейки, урны и качели.

Пространство сделают комфортным для всех жителей города, в том числе для маломобильных групп населения. Для их передвижения предусмотрено расширение пешеходного пути с учетом встречного движения на креслах-колясках и уклон путей не больше 5%. Особое внимание уделят озеленению открытых участков общественной территории: обустроят газоны и цветники из многолетних травянистых растений, посадим живую изгородь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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