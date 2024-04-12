Как бороться со спамом?

Более 80% россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями. О том, почему до сих пор не существует универсального средства от спама и как избежать раздражающих рассылок, рассказал руководитель направления по поддержке антифродовых мероприятий МегаФона Алексей Боярников.

С каждым годом борьба с токсичными коммуникациями ведется все активнее, и в наши фильтры попадает все больше таких попыток. Но полная победа над спамом, к сожалению, пока остается несбыточной мечтой – оператор не отслеживает информацию о регистрации абонентов на конкретных ресурсах, а значит, не всегда имеет возможность понять, желательна для него рассылка или нет. Помимо этого, спамеры активно осваивают новые технологии и подстраивают алгоритмы для обхода защиты, а также все активнее используют для своих уловок мессенджеры.

И все же оградить себя от спама возможно. Важно понимать, что существуют разные каналы передачи информации, и для отсеивания звонков и СМС используются разные методы. Главные правила при этом общие – не оставлять свои персональные данные и номер телефона на непроверенных и неизвестных ресурсах. При регистрации в программах лояльности и размещении объявлений в открытом доступе лучше использовать вспомогательный номер, рассказал Боярников. В дополнение к этому для клиентов МегаФона звонки с незнакомых номеров при наличии сведений у оператора сопровождаются информацией об организации, которая звонит. Это помогает абоненту определить, важен ли для него звонок.

В общей сложности по итогам 2023 года МегаФону удалось заблокировать около 3 млрд СМС и спам-вызовов, и это не предел. На помощь операторам в борьбе с рекламными звонками приходит и искусственный интеллект – в качестве альтернативы тотальной блокировки используются голосовые ассистенты, которые говорят с мошенниками вместо реальных пользователей. Сейчас абонентам МегаФона доступен голосовой помощник «Ева» для блокировки не только спам-звонков – по данным прошлого года, на виртуального ассистента переводятся 86,6% звонков с соцопросами и 75% предложений финансовых и юридических услуг, отметил эксперт.

По наблюдениям аналитика, активность спамеров может нарастать к концу недели, особенно в четверг и пятницу, а в выходные и праздничные дни она, напротив, снижается.

Для выявления нежелательных звонков в компании все активнее используют инструменты Big Data. При этом эксперт советует пользователям занять проактивную позицию – обратная связь от абонентов о получении ими мошеннических и рекламных звонков помогает усовершенствовать механизмы защиты и дополнить модели выявления нежелательных вызовов. Помимо этого, абоненты могут сообщить о назойливых коммуникациях в УФАС, для этого не нужна авторизация, достаточно подать информацию на сайте ведомства.

Технологии борьбы со спамом постоянно развиваются, операторы задействуют различные ресурсы для блокировки токсичных коммуникаций, и мы надеемся, что в будущем сможем еще больше сократить число нежелательных вызовов, заключил эксперт.