Социальный проездной билет могут оформить жители Иркутской области через Госуслуги

На портале Госуслуг появились новые региональные сервисы в сфере социальной защиты населения Иркутской области: выдача электронного социального проездного билета и ежемесячная выплата отдельным категориям граждан.

В оптимизации, срок предоставления услуги по выдаче электронного социального проездного билета сокращен почти вдвое – с 41 рабочего дня до 22-х, а количество предъявляемых заявителем документов уменьшилось с трех до двух.

По услуге «Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан» сроки сократились вдвое – с 20 до 10 рабочих дней, а количество предоставляемых документов на 20% – до 35. При этом личное посещение ведомства при подаче заявлений на оказание данных услуг необязательно, реализована возможность прикрепления сканов требуемых документов к форме заявления на Госуслугах.

Оформить выдачу электронного социального проездного билета можно по ссылке, ежемесячную выплату отдельным категориям граждан в Иркутской области.