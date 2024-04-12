ВТБ увеличил портфель классических розничных сбережений в рублях на 9%

По оценке ВТБ, в марте 2024 года российский рынок рублевых пассивов вырос на 1,2%. Сам банк традиционно растет быстрее рынка. По итогам 1 квартала 2024 года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 9% и достиг отметки в 6,8 трлн рублей.

Прирост портфеля рублевых пассивов ВТБ за 1 квартал 2024 оказался выше практически в 6 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года, за март 2024 он вырос на 44% по сравнению с мартом 2023 года. За март клиенты ВТБ открыли порядка 550 тысяч вкладов.

Наибольшая сумма, размещенная на рублевых вкладах, традиционно приходится на столичный регион (суммарно более 2 трлн) и Санкт-Петербург (почти 405 млрд). В топ-10 регионов по общей сумме рублевых вкладов также входят Ростовская область (119,5 млрд), Краснодарский край (более 109 млрд), Нижегородская область (более 96 млрд), Республика Татарстан (более 95 млрд), Воронежская область (более 84,5 млрд), Самарская область (почти 84 млрд) и Свердловская область (более 83,5 млрд).

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. Общий объем срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 млрд руб. С начала года клиенты открыли порядка 63 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 37 тысяч вкладов).

По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия, а рублевые депозиты останутся самым востребованным и популярным инструментом у клиентов. Прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики регулятора во втором полугодии повлечет за собой корректировку ставок по вкладам у основных игроков рынка. В целом в 2024 году ВТБ ожидает увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. Банк планирует нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.