Эн+ в марте превысил план по отгрузкам угля на ТЭЦ Иркутской области на 26%

Компания «Востсибуголь» в марте отгрузила на ТЭЦ Иркутской области, которые управляются энергохолдингом Эн+, 1,412 млн тонн угля. Это на 26% (примерно 300 тонн) превышает запланированные объемы.

Половина объема поставок пришлась на разрезы Тулунского филиала, также уголь везли с разреза в Красноярском крае (порядка 20%). Около трети объема поставили с разрезов в Черемхове и Усть-Илимске. До этого аналогичный месячный рекорд отгрузки был в марте 2023 года – 1, 251 млн тонн. Увеличение потребления топлива на ТЭЦ связано с ростом нагрузок, причем есть вероятность, что цифры отгрузок будут и далее расти.

– На протяжении последних трех лет станции Байкальской энергетической компании ежегодно наращивают объём потребления топлива с разрезов «Востсибугля». КВСУ уже второй год подряд ставит рекорды по месячной и квартальной отгрузке. В марте мы перевыполнили план на 26% и выдали «на-гора» больше одного миллиона четырехсот тысяч тонн угля, а квартальный плюс составил 14%. Это абсолютный рекорд за десять лет. Больше половины объема – угли с разрезов Тулунского филиала. Однако, чтобы удовлетворить спрос мы увеличивали отправку топлива и с разреза в Красноярском крае, который тоже в свою очередь ставил рекорды и отправлял до трех маршрутов в сутки. Итоги работы первого квартала показали стопроцентную готовность коллектива «Востсибугля» справится с любыми производственными задачами и помочь энергетикам пройти пики отопительного сезона, – генеральный директор компании «Востсибуголь» Евгений Мастернак.

– Те тенденции по росту тепло и энергопотребления, которые мы наблюдаем уже на протяжение двух лет, они продолжаются. Плюс к ним еще добавилась и зима, которая была близка к «аномально холодной». В результате мы сожгли топлива больше, чем это было запланировано. 1,4 млн тонн, которые КВСУ поставила в марте на наши теплостанции для обеспечения потребителей, это рекорд, но есть вероятность, что это не финальная планка. Возможно цифры будут еще больше, ведь рост потребления продолжается. Важно отметить и то, что уголь мало было добыть и погрузить, его надо было еще и привезти. Здесь и РЖД сработали очень качественно и смогли перевести по заполненному Транссибу наш уголь. Этот рекорд – результат работы нескольких организаций и довольно большого количества людей. Все сработали очень хорошо, поэтому в домах иркутян тепло и светло, – генеральный директор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.