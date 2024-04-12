Как из скучного забора в центре Иркутска сделали исторический буклет

Безликий забор вокруг здания Востибугля, которое находится на реконструкции, преобразили, украсив яркими баннерами. Необычное оформление уже привлекло внимание иркутян, фотографии появились в соцсетях.

На баннерах разместили познавательную информацию об истории нашего города. Например, почему сквер называется Тихвинский, где находилась и как выглядела Чудотворская церковь, когда в Иркутске состоялся первый полет на аэроплане «Фарман» и причем здесь ипподром? Благодаря подсветке истории можно читать и днем, и ночью.

Раз уж стройка становится частью городского ландшафта, она должна не портить его, а украшать. Тем более, что это превосходный способ показать уважение и бережное отношение к локации, считает собственник здания – компания Эн+.

Напомним, о реновации здания Востсибугля на Тихвинской площади стало известно в августе 2023-го. Здание решили сохранить, несмотря на отсутствие статуса памятника истории и архитектуры. После реконструкции оно будет открыто для всех горожан. Там разместят пятизвёздочный отель, рестораны, СПА, тренажерный зал, подземный паркинг и другие общественные пространства.