Новости

Как из скучного забора в центре Иркутска сделали исторический буклет

Безликий забор вокруг здания Востибугля, которое находится на реконструкции, преобразили, украсив яркими баннерами. Необычное оформление уже привлекло внимание иркутян, фотографии появились в соцсетях.

На баннерах разместили познавательную информацию об истории нашего города. Например, почему сквер называется Тихвинский, где находилась и как выглядела Чудотворская церковь, когда в Иркутске состоялся первый полет на аэроплане «Фарман» и причем здесь ипподром? Благодаря подсветке истории можно читать и днем, и ночью.

Раз уж стройка становится частью городского ландшафта, она должна не портить его, а украшать. Тем более, что это превосходный способ показать уважение и бережное отношение к локации, считает собственник здания – компания Эн+.

Напомним, о реновации здания Востсибугля на Тихвинской площади стало известно в августе 2023-го. Здание решили сохранить, несмотря на отсутствие статуса памятника истории и архитектуры.  После реконструкции оно будет открыто для всех горожан. Там разместят пятизвёздочный отель, рестораны, СПА, тренажерный зал, подземный паркинг и другие общественные пространства.

<p>Проект реконструкции здания "Востсибугля"</p>

Проект реконструкции здания "Востсибугля"


<p>Проект реконструкции здания "Востсибугля"</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Байкал начинается с Иркутска: город готовится привлечь туристов новыми проектами
Обновление Листвянки: крупномасштабный ремонт улицы Горького запланирован на этот год
В гостиницах некому работать
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес