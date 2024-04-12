Россияне переходят на алюминиевую проводку

С наступлением дачного сезона у владельцев загородных участков и дачных домиков возникает потребность в обустройстве и ремонте своих домов, а также это отличное время для начала строительства новых жилых помещений и проведения в них электричества.

Появляется необходимость в недорогой и безопасной альтернативе медной проводке. Интерес к современным алюминиевым проводам с каждым годом возрастает. Появились и новые сплавы для использования в проводке, и научные данные, доказывающие ее эффективность и безопасность в жилом строительстве.

Алюминиевые провода делают из катанки, которую производят как из чистого алюминия, так и из сплавов с другими металлами. Например, из сплавов с медью и железом делают катанку, которая потом идет на производство кабеля для жилых домов и квартир.

Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) – один из крупнейших производителей в России, выпускающий сразу несколько сплавов для изготовления катанки, допущенной к применению в жилом строительстве с 2018 года.

ИркАЗ расположен в черте города Шелехова, в 20 километрах от Иркутска. Производственная мощность предприятия составляет 400 тысяч тонн алюминия в год. А ассортимент продукции включает более 100 разновидностей алюминиевых сплавов и свыше 30 видов катанки.

– Сегодня среди потребителей нашего алюминия – автомобильная, строительная, кабельная отрасли, а также производители электроники. Благодаря использованию в производстве гидроэнергии, алюминий ИркАЗа обладает низким углеродным следом (именно здесь производится экологичная марка алюминия ALLOW). Это делает продукцию предприятия востребованной как на российском, так и на международном рынке, – Александр Спирин, начальник отдела планирования и анализа литейного производства Иркутского алюминиевого завода.

В России в настоящее время для изготовления алюминиевых кабелей и проводов применяются два алюминиевых сплава производства компании РУСАЛ. Основным потребителем катанки ИркАЗа в Иркутской области является шелеховский завод «Иркутсккабель». Тут налажено массовое производство алюминиевой проводки для применения в сфере строительства жилой недвижимости. Сплавы алюминия ИркАЗа марки 8030 и 8176 содержат 0,4 – 0,5% железа и 0,15% меди.

Алюминий примерно на 70% легче меди, поэтому высоковольтные линии уже давно делают из алюминия. Цена на алюминиевый кабель при соответствующей пропускной способности ниже медного на 40%, а вес ниже на 20-50%.

Фото: Анна Ягуда

Это отличная возможность для строителей, ведь появление альтернативных предложений на рынке всегда способствует его развитию, появляются новые ценовые решения, от которых выигрывают потребители. Благодаря использованию алюминиевой проводки, застройщики и покупатели квартир значительно снижают траты на строительство.

Развитие в стране и Сибири производств высокотехнологических сплавов и готовой продукции из алюминия – это основная стратегическая цель РУСАЛа, которую определил приоритетной более 20 лет назад основатель компании Олег Дерипаска.