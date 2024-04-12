Кредитка 0% — в топ-3 кредитных карт апреля

Финансовый портал Bankiros.ru составил рейтинг кредитных карт за апрель 2024 года. Кредитка 0% от Своего Банка с бесплатными переводами и снятием наличных в любых банкоматах оказалась на третьем месте.

При оценке учитывалась стоимость обслуживания, кредитная ставка и лимит продукта, требования к заемщикам, наличие кешбэка. Кредитка 0% получила высокие оценки в таких категориях, как продолжительность льготного периода и кредитный лимит, сумма минимального платежа и срок рассмотрения заявки.

Аналитики особо отметили большой грейс-период на все операции до 36 месяцев и 20 дней и бесплатное обслуживание при отсутствии задолженности. Кредитная карта от Своего Банка с лимитом до 300 000 рублей позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!». Напомним, что ранее аналитики сервиса также включили Кредитку 0% в топ-3 выгодных кредитных карт весны 2024 года.

Узнать подробнее о Кредитке 0% и подать заявку на оформление можно в мобильном приложении и на сайте банка. Свой Банк примет решение в течение пары минут и доставит карту бесплатно.