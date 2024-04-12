На строительство школы на улице Ярославского в Иркутске направят в три раза больше рабочих

На участке между улицей Ярославского и объездной дорогой Ново-Ленино продолжается строительство новой школы на 1550 мест. Здесь задействованы 11 единиц техники и 150 человек. В ближайшее время количество людей увеличат до 400, что позволит ускорить выполнение работ. Об этом сообщили в комитете по градостроительной политике администрации Иркутска.

Строительная готовность объекта на начало апреля составила более 12 %. Несмотря на то, что срок исполнения муниципального контракта по возведению школы заканчивается в декабре 2025-го, подрядная организация планирует завершить процесс раньше.

В настоящее время работы ведутся на семи из девяти предусмотренных блоков. На блоке Е, где разместят спортивный зал и бассейн, завершили устройство каркаса, выполняют кирпичную кладку перегородок и стен, монтируют внутренние инженерные сети. На других блоках забивают сваи, обустраивают цокольные этажи и подпорные стены, бетонируют перекрытия.

Напомним, строительство самой большой школы в Иркутске выполняют по национальному проекту «Образование», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Ее возводят по адаптированному проекту, который уже реализован на площадках иркутских школ № 69 и № 19 и рекомендован для воплощения на территории страны.