Эко-арт на службе экологии: конкурс арт-объектов из вторсырья объявлен в Иркутске

Объявлен всероссийский творческий конкурс "Байкальская эволюция: люди и смыслы", организованный Фондом "Подари Планете Жизнь" совместно с ассоциацией "Байкал без пластика". Мероприятие нацелено на привлечение общественного внимания к экологическим проблемам, в частности к угрозе пластикового загрязнения на берегах Байкала.

Конкурс предоставляет шанс для художников, дизайнеров и других творческих людей проявить свои способности, создавая арт-объекты из вторичных бытовых и производственных отходов. Так, участники смогут внести свой вклад в экологическую безопасность и донести до общественности важность переработки отходов.

В рамках конкурса будут рассматриваться работы, выполненные в стиле трэш-арт (эко-арт), которые отражают идеи охраны природы, культурных и исторических ценностей, а также осознанного отношения к природе. Финалисты получат финансовую поддержку для разработки своих проектов.

Заявки принимаются с 9 апреля по 15 мая 2024 года, итоги будут подведены 1 сентября 2024 года, когда откроется выставка лучших работ.

Справка

Ассоциация «Байкал без пластика» была основана при активном участии российского энергохолдинга Эн+. В неё также вошли сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».