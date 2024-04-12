Почти 100 садоводческих маршрутов запустят в Иркутской области в 2024 году

В муниципалитетах Приангарья в этом году будет работать 96 сезонных садоводческих маршрутов. Их запустят на 19 территориях. Традиционно самое большое количество будет возить пассажиров в Иркутском районе – 19, в Братске и Братском районе – 16, в Ангарском городском округе и в Усольском районе – по 12, рассказали в правительстве региона.

«Садоводческие маршруты в Иркутской области очень популярны. В 2023 году только льготники совершили около 500 тысяч поездок, – сказал Игорь Кобзев. – В этом году с помощью специального казначейского кредита Фонда развития территорий город Иркутск получил 81 автобус, согласно достигнутым договоренностям, 19 из них должны выйти на межмуниципальные садоводческие маршруты в Иркутском районе».

Сейчас в муниципальных образованиях региона завершают обслуживание автотранспорта, обследуют состояние автодорог по садоводческим маршрутам. На данный момент требованиям безопасности дорожного движения соответствуют 53 маршрутов, еще по 43 устраняют выявленные недостатки.

В Иркутском районе по всем 19 маршрутам перевозки начнут 20 апреля, по 69 маршрутам по территории Иркутской области – 1 мая. В связи с погодными условиями – с наличием снежного покрова на дорогах – по восьми маршрутам, которые находятся в Нижнеилимском и Усть-Илимском районах, начнут выполнять перевозки во второй половине мая.