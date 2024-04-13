"Свой Вклад" — на вершине рейтинга годовых вкладов

Финансовый портал «Банки.ру» опубликовал рейтинг выгодных вкладов со сроком в один год. На первом месте — Свой Вклад от Своего Банка.

В рейтинг вошли годовые депозиты с высокой доходностью. Авторы исследования отмечают, что во второй половине 2024 года ожидается снижение процентных ставок по вкладам, а потому годовой вклад со ставкой выше рынка — это надежный способ зафиксировать высокую доходность.

Свой Вклад со ставкой до 16,5% годовых можно открыть на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Свой Банк предлагает гибкие условия: по депозиту доступно пополнение, которое не влияет на ставку, минимальная сумма — 5 000 рублей. Проценты по вкладу начисляются в конце каждого месяца. Возможна автоматическая пролонгация.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно онлайн — в мобильном приложении или на сайте банка. Заполнение заявки займет всего пару минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно.