Иркутскую область признали полностью готовой к пожароопасному сезону

В Иркутской области накануне завершила работу комиссия Рослесхоза. В течение двух недель эксперты оценивали готовность лесопожарных формирований региона к пожароопасному сезону. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«По результатам проверки, с учетом выполнения критериев, министерство лесного комплекса Иркутской области является готовым к пожароопасному сезону 2024 года», – говорится в заключении комиссии.

На территории региона расположено 18 авиаотделений и 58 лесопожарных станций, что больше норматива минимальной обеспеченности. Согласно актам выездных натурных осмотров лесопожарных формирований общий процент их готовности составляет 100%.

Вся заявленная на сезон техника отремонтирована и находится в строю, пройдены техосмотры. Также полностью завершена работа по заключению контрактов на привлечение авиации к мониторингу лесопожарной обстановки и тушению возгораний.

Кроме того, полностью укомплектован как штат парашютно-десантной пожарной службы, так и лесопожарных станций.

Весь личный состав, в том числе сезонные работники, прошли обучение по программе «лесной пожарный». Проведены командно-штабные учения по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров.