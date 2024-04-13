Дома для переселенцев в микрорайоне Строитель в Байкальске сдадут в этом году

Строительство многоквартирных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья ведется в микрорайоне Строитель в Байкальске. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Там возводят четыре пятиэтажные блок-секции. В настоящее время на площадке полностью завершены подготовительные работы, выполнен вынос инженерных сетей за пределы площадки. Завершаются работы по армированию фундаментных плит первой и третьей блок-секций, разработаны котлованы под строительство фундаментов второй и четвертой блок-секций. Планируется, что дома будут сданы в эксплуатацию до конца ноября 2024 года.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Аварийный жилищный фонд в Байкальске составляет 13,29 тыс. кв. м, в котором проживает 365 семей. По состоянию на сегодняшний день расселить необходимо 302 семьи.