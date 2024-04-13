Потепление до +12 градусов ожидается в Иркутской области в воскресенье

Улучшение погоды прогнозируют в Иркутской области на воскресенье. Ожидается потепление и местами отсутствие осадков. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

По Приангарью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами – снег и дождь. Утром в отдельных районах прогнозируется туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью в среднем составит –4…–9 градусов, днем – около +7…+12 градусов. На севере будет прохладнее.

В Иркутске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный подует со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью –около –6…–8 градусов, днем – в районе +7…+9 градусов.