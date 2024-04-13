На ремонт дорог в Байкальске направили 150 миллионов рублей

На плановый период до 2026 года на ремонт дорог Байкальска из регионального бюджета направили 150 миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В этом году в рамках программы «Транспортный каркас» начнут капитальный ремонт участка автомобильной дороги на БЦБК протяженностью один километр. Работы рассчитаны на два года. Их общая стоимость составляет 88,5 миллиона рублей. Из них в этом году направят – 37,5 миллиона рублей, в следующем – 51 миллион рублей. Контракт заключен еще в прошлом году.

«Такие суммы городу из областного бюджета мы начали выделять с 2023 года, благодаря чему впервые за 20 лет дороги в Байкальске ремонтируются в большом объеме. Транспортные каркасы у нас созданы для многих муниципалитетов в области, уверен, что это ускорит развитие региона в сфере дорожного строительства, ведь средства по этой программе мы продолжим выделять и в следующих годах», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

В 2023 году на средства программы «Транспортный каркас» Иркутской области проведен капитальный ремонт трех участков дорог в Байкальске. В микрорайоне Гагарина – 4,1 километра, в микрорайоне Южный – 2,4 километра, в микрорайоне Строитель – 3,7 километра. На это было направлено 198,5 миллиона рублей, из них 13,9 миллиона рублей – в этом году.

Также в прошлом году отремонтировали автодорогу от федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита до медико-санитарной части Байкальска протяженностью 830 метров.