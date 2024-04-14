В Слюдянском районе продолжаются работы по ликвидации отходов БЦБК

Работы по ликвидации накопленного экологического вреда продолжается на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В 2023 году были выполнены подготовительные мероприятия на площадках. О планах на 2024-й рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«В 2024 году на площадке ЦОС будет завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры, завершено изготовление оборудования, произведена его доставка на объект, монтаж, крупноузловая сборка, обвязка и подготовка к пусконаладочным работам. На полигоне «Бабхинский» завершится строительство вспомогательных технологических объектов, будет частично доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование –блок предочистки и блок переработки концентрата», – говорится в сообщении.

В соответствии с проектными решениями по приведению данных объектов в безопасное для окружающей среды и здоровья людей состояние предусматривается три основных направления работ: строительство технологической инфраструктуры с последующей очисткой щелокосодержащих стоков и надшламовых вод, демонтаж расположенных на объектах зданий и сооружений, комплексная рекультивация нарушенных территорий.

В прошлом году была расчищена территория, построены железобетонные фундаменты под основные технологические здания, созданы пруды-усреднители и аккумулирующий пруд ливневых сточных вод, смонтированы инженерные сети и транспортная инфраструктура, произведен заказ основной части технологического оборудования для очистки щелокосодержащих стоков и надшламовых вод.

На данный момент на площадке цеха очистных сооружений завершены работы по монтажу металлических каркасов зданий очистки щелокосодержащих стоков и склада хранения реагентов, монтируются ограждающие конструкции из металлических трехслойных панелей с минераловатным утеплителем. Завершается строительство трубопроводов перекачки загрязненных щелокосодержащих стоков и трубопровода очищенных сточных вод в реку Солзан.

Ведется демонтаж существующих зданий и сооружений, монтаж резервуарного оборудования. На территории полигона «Бабхинский» продолжаются работы по строительству зданий блока предочистки и блока переработки концентрата. Ведется монтаж металлических каркасов зданий, монтируются ограждающие конструкции из металлических трехслойных панелей с минераловатным утеплителем.

В рамках ликвидации площадки ЦОС предусматривается откачка всего объема накопленных щелокосодержащих сточных вод с их последующей многоступенчатой очисткой на вновь возводимых очистных сооружениях, обеспечивающих достижение самых жестких действующих в России нормативов качества очистки. После этого будет произведен демонтаж зданий и сооружений на площадке и рекультивация территории.

Комплекс работ по приведению в безопасное состояние полигона «Бабхинский» предусматривает размещение технологической инфраструктуры блочно-модульного исполнения, способной очистить скопившуюся на поверхности отходов надшламовую воду до нормативных требований, действующих на территории особой экологической зоны Байкальской природной территории. После этого поверхность карт полигона будет укрыта многослойным рекультивационным покрытием, препятствующим попаданию атмосферных осадков в тело полигона и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды.