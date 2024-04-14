Жители Иркутска рассказали, куда поедут в отпуск летом в 2024 году

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, куда поедут в отпуск жители Иркутска в 2024 году. Результаты есть у SIA.RU.

22% иркутян проведут летний отпуск в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург.

16% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 14% проведут отпуск дома. За границу поедут 7% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 17% не будет отпуска летом.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.