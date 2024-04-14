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Елена Ваенга споет для иркутян: сколько будут стоить билеты

Российская эстрадная певица Елена Ваенга приедет в Иркутск с концертом. Мероприятие состоится 22 октября во дворце спорта «Труд», начало – в 19:00. Подробности о событии сообщаются на сервисах по продажам билетов.

Ранее мероприятие должно было состояться 6 апреля, однако его перенесли из-за болезни исполнительницы. Осенью она собирается исполнить в городе как хиты, проверенные временем, так и новые композиции.

Билеты на выступление стоят от 1,8 до 5,5 тысячи рублей. В настоящее время выкуплено около половины мест. Первые два ряда в пространстве у сцены уже несвободны. При этом остались как дорогие, так и более дешевые места в разных зонах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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