Гостиницу-замок на Байкальском тракте продают за 180 млн рублей

В Иркутской области на продажу выставили ресторан-гостиницу в виде замка, расположенную на Байкальском тракте. Организация является действующей. Это следует из данных «Авито».

В здании, помимо гостиницы и ресторана, есть две сауны. Объект находится на участке коммерческого назначения площадью 63 сотки, он располагается на первой линии от дороги по направлению в поселок Листвянка.

Замок состоит из пяти домиков, семи беседок, сооружения без отделки. Продажа связана с переездом нынешнего владельца в другой регион. Стоимость ресторана-гостиницы составляет 180 млн рублей.