Интерес к работе в сельском хозяйстве и IT растет в Иркутской области

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с активностью соискателей в Иркутской области по итогам марта, и выяснили, как изменилась их приоритеты в выборе работы по сравнению с прошлым годом.

По итогам марта активность соискателей из Иркутской области выросла на 7,2% относительно аналогичного месяца прошлого года. Для сравнения, в целом по стране количество активных резюме увеличилось за тот же период только на 4,4%.

Среди регионов Сибирского ФО самый значимый рост активности соискателей в поиске работы зафиксирован в Кемеровской области (+13,4% резюме в марте 2024 относительно марта 2023) и Красноярском крае (+12,2%).

Заметнее всего в Иркутской области выросла активность соискателей в сферах сельского хозяйства (+7,5% резюме в марте 2024 по сравнению с мартом 2023), информационных технологий (+6,7%), юриспруденции (+6,2%), маркетинга (+6%), а также высшего и среднего менеджмента (+5,7%).

Напротив, наблюдается снижение интереса соискателей к работе в розничной торговле (в марте 2024 было открыто на 18,3% меньше резюме соискателей, рассматривающих работу в данном направлении, по сравнению с мартом 2023), страховании (-17,3%), а также в сфере административного персонала (-9,4%).

Отметим также, что в марте чаще всего соискатели из Иркутской области рассматривали работу в сфере продаж – на нее приходится 18% от всех открытых и обновленных резюме в регионе, на втором месте – рабочие профессии (17%), на третьем – работа в сфере транспорта и логистики (14%).