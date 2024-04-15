Число внесудебных банкротств выросло в пять раз

В январе-марте процедуру запустили 12,6 тыс. человек. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

В первые три месяца 2024 года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек, зафиксировано в данных «Федресурса». Эти цифры оказались в пять раз больше, чем показатели января–марта прошлого года.

При этом более половины из этих дел пришлось на пенсионеров, уточнили там. Среди регионов по общему числу дел по избавлению от долгов без суда лидируют Краснодарский и Алтайский края, а также Свердловская, Челябинская и Омская области.

По данным «Федресурса», всего за период существования механизма внесудебного банкротства – с сентября 2020-го по март нынешнего года – начато 42 тыс. процедур с общей суммой долга более 17 млрд рублей. Из них ровно половина уже завершена: гражданам списаны долги на 7,3 млрд.

Ранее финансовый управляющий Игорь Льгов рассказал Газете Дело о том, что сейчас увеличилась максимальная сумма долга, с которой можно претендовать на упрощенную процедуру банкротства через МФЦ: прежде она составляла от 50 до 500 тысяч рублей теперь – от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. «Но на самом деле это не принципиально – в моей практике из 263 завершенных дел только в двух случаях клиенты смогли пройти через упрощенный порядок», – говорит эксперт.