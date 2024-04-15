Спрос на дачи вырос на треть в России

Причина – сокращение доступного предложения в сегменте ИЖС и возможности приобретения дач по льготным ипотечным программам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

«В начале текущего года ажиотажный спрос был на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, но с начала апреля резко вырос интерес к покупке дач и земельных участков в садовых обществах, естественно, буквально за несколько дней вблизи крупных городов скупили все самые дешевые лоты», – рассказывает руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Основными покупателями являются семьи с детьми, частные инвесторы, а также те, кто планирует строить на дачных землях дом для постоянного проживания в качестве альтернативы выросшим в цене квартирам.

Ранее руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов назвал Газете Дело 3 стоп-фактора загородного строительства в Иркутской области. В их числе: дефицит электроэнергии; потребительский экстремизм; отсутствие газа.