Объявлен тендер на строительство школы в селе Оёк Иркутского района

В селе Оёк Иркутского района появится новая школа на 960 мест, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Служба капитального строительства» принимает заявки на участие до 15 мая. С победителем заключается контракт на сумму 2 млрд рублей из средств местного бюджета.

В рамках муниципального контракта необходимо разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы по возведению учебного заведения. Школа представляет собой сложное в плане трехэтажное здание, состоящее из 10 блоков, рассчитанное на 40 классов. Наполняемость каждого класса - 24 ученика. Окончание работ по строительству учебного заведения запланировано на 31 января 2026 года.