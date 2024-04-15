Названа стоимость жилья в ЦАО Москвы со сдачей в 2024 году

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов в ЦАО Москвы со сдачей в 2024 году и выяснили, где продается больше всего лотов.

В апреле 2024 года на первичном рынке ЦАО Москвы продается 855 квартир и апартаментов со сдачей до конца этого года. Объем предложения с января нынешнего года сократился на 12,3%. В абсолютных значениях снижение составило 120 объектов.

На данный момент самый широкий выбор квартир и апартаментов в новостройках центра Москвы представлен в районе Замоскворечье. В этом районе продаётся 225 лотов со сдачей в 2024 году. Объем предложения с января вырос на 77,2% или на 98 лотов.

Сейчас самый доступный объект на первичном рынке Замоскворечья со сдачей в 2024 года экспонируется за 15,8 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести студию площадью 24,6 кв. м. рядом с метро «Павелецкая».

Также широкий выбор квартир и апартаментов в новостройках ЦАО сейчас представлен в Басманном районе, где продается 211 лотов. В этой локации количество предложений со сдачей в 2024 году с января по апрель выросло на 8,2% или на 16 объектов.

Наиболее значительное сокращение числа предложений в ЦАО Москвы отмечено в Пресненском районе, где с января 2024 года предложение снизилось на 45,2% или на 136 объектов. Сейчас в Пресненском районе на продажу выставлено 165 лотов со сдачей в 2024 году.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что сразу в 3 районах ЦАО Москвы нет предложений со сдачей в 2024 году. В этот список входят районы Арбат, Мещанский и Таганский.

В апреле 2024 года самая доступная квартира на первичном рынке ЦАО Москвы со сдачей в этом году оценивается в 13,3 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести лот площадью 28,9 кв. м. в доступности от метро «Электрозаводская».

Самый дорогой лот со сдачей в 2024 году сейчас оценивается в 2 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести многокомнатные апартаменты площадью почти 870 кв. м. в районе Якиманка.