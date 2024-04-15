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Основательница сети супермаркетов в Иркутске не смогла выехать за границу из-за долга в 25 млн рублей

Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

Предпринимательница из Иркутска, создавшая совместно со своей знакомой целую сеть продуктовых магазинов, столкнулась с необходимостью выплатить долг в размере почти 25 млн рублей своей бывшей деловой партнерше после судебного разбирательства, связанного с разделом имущества.

Отказываясь платить по решению суда, предпринимательница столкнулась с ограничением права на выезд из страны, наложенным приставами, что заставило ее рассчитаться с долгами, чтобы увидеться со своей семьей заграницей.

После оплаты всей суммы задолженности, включая исполнительский сбор, деньги были перечислены взыскателю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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