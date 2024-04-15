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РЭЦ проведет второй фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Харбине

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает сезон фестивалей-ярмарок российских товаров под брендом «Сделано в России». В течение пяти дней, с 17 по 21 мая, в столице самой северной провинции Хэйлунцзян, городе Харбин, местные жители смогут познакомиться с агропродукцией компаний со всей России, а также с русскими традициями и культурой.

<p>Фото предоставлено организаторами</p>

Фото предоставлено организаторами

На прилавках ярмарки посетители найдут продукты питания и товары народного потребления, которые отвечают самым высоким требованиям китайских потребителей и отличаются строгими стандартами производства, органическим происхождением, питательными свойствами, а также уникальностью и необычностью по сравнению с привычной для китайцев продукцией. Гости ярмарки смогут попробовать и сразу же купить отечественные кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, а также мясо,
молочные продукты и детское питание.

Для российских производителей на полях фестиваля-ярмарки также будет организована многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой они проведут переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами, а также примут участие в дискуссиях и круглых столах.

Кроме того, РЭЦ подготовит для гостей фестиваля кулинарные и дегустационные шоу от российских производителей и мастер-классы по русским народным промыслам. Посетить фестиваль и ближе познакомиться с продукцией и культурой «Сделано в России»
смогут все желающие.

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«Фестиваль-ярмарка сочетает в себе b2c и b2b-продвижение. С одной стороны, мы даем возможность местным жителям, конечным потребителям познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас — попробовать ее на вкус и сразу же приобрести. С другой
стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с «теплыми» контактами», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

РЭЦ принимает заявки на участие в многоотраслевой деловой миссии на платформе «Мой экспорт» до 19 апреля. Представить свою продукцию в Харбине смогут как крупные компании, так и малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели.
Многие из них будут выходить на китайский рынок впервые.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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