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Отжиги сухой травы пройдут 15 апреля в микрорайоне Университетский в Иркутске

В мероприятиях поучаствуют специалисты МКУ «Безопасный город» и отдела надзорной деятельности и профилактической работы мэрии. Об этом рассказали в мэрии.

Отжиги выполнят по адресу: микрорайон Университетский, 33а/1. Прошлогоднюю растительность планируют ликвидировать на площади 18,2 га. Участок, на котором состоятся работы, расположен вдали от жилых домов.

Горожан просят сохранять спокойствие и не проводить такие мероприятия самостоятельно, чтобы не допустить стихийных палов.

Контролируемые отжиги будут продолжаться в Иркутске до введения на территории Прибайкалья особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля – начале мая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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