«Магнит» купил у AliExpress сеть KazanExpress

Компания проводит ребрендинг нового актива. Об этом пишет РБК.

Новый логотип разработан совместно с брендинговым агентством LINII, которое ранее обновляло стилистику группе «М.Видео-Эльдорадо», X5 Group, сети «Вкусвилл» и др. В нем использован коралловый цвет, близкий к фирменному красному цвету «Магнита», и дополнительные цвета – желтый, белый и графитовый. В визуальном оформлении также используются «сигнальные иконки», отражающие идею навигатора.

Сначала элементы нового бренда появятся на сайте и в приложении маркетплейса, затем будет запущен новый сайт, а также появится возможность сделать заказ через приложение «Магнита». Все новые пункты выдачи заказов будут открываться в новом дизайне. Полностью на новый бренд компания перейдет до конца года. Сумма инвестиций в ребрендинг не раскрывается.

Ранее стало известно, что X5 планирует построить в Иркутске распределительный центр класса А на 44 тыс. м2.

«Х5 в 2026 году планирует построить в Иркутске собственный распредцентр. Мы умеем работать практически на любых складах. Но современный комплекс – это совершенно другой уровень производительности, сервиса, сохранности продуктов. Поэтому Х5 в 2026 году планирует построить в Иркутске собственный распредцентр площадью 44 000 м2. Это огромный плюс для региона и точка роста для сети», – отметил в интервью Газете Дело управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.