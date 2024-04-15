Пенсионеров вытесняют из госсектора

Чаще всего пожилые люди работают в сферах образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности и торговле. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНИСЦ РАН.

Наибольшая доля занятых в возрасте старше трудоспособного сохраняется в образовании (15,9%), здравоохранении и социальных услугах (13,2%), обрабатывающих производствах (12,7%) и торговле (12,5%), следует из приводимых в статье данных Росстата за 2022 год. В обрабатывающих производствах мужчин старшего возраста занято в 1,5 раза больше, чем женщин. В три раза больше доля мужчин в транспортировке и хранении, в 1,8 раза – в сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. А женщины в 2,6 раза больше мужчин заняты в образовании, в три раза больше – в здравоохранении, в два раза больше – в торговле.

В период с 2017 по 2022 год возросла доля пожилых, занятых в сфере торговли и услуг (с 11,9 до 12,5%), транспортировке и хранении (с 6 до 6,6%), сельском хозяйстве (с 7,7 до 8,2%). Одновременно сократилась занятость пенсионеров в сферах с высоким государственным участием: здравоохранении (с 16,3 до 13,2%), госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении (с 5,1 до 4,6%). Данные были получены авторами по запросу через Росстат.

«Произошло постепенное вытеснение пожилых из сфер с традиционно большим государственным участием в коммерческий сектор, в частности в сферу торговли, характеризуемую как прекаризированную», – утверждают авторы. Термин «прекаризация» подразумевает переход к ненадежным трудовым отношениям, при которых работник может утрачивать социально-трудовые права. Это повышает риск неустойчивости для занятых пожилых, подчеркивают они.

Ранее иркутяне рассказали, чем планируют заняться на пенсии. 25% иркутян мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, так как не видит жизни без работы – таковых 17%. Каждый седьмой, или 16%, посвятит высвободившееся время даче.

Кроме того, 12% горожан планируют уделять время спорту. 7% рассчитывают, что на пенсии им удастся отдохнуть, 6% намереваются помогать воспитывать внуков. У мужчин на первом месте среди планируемых активностей работа, у женщин – путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам – женщины.