Недельный объем выдач IT-ипотеки в ВТБ превысил 2 млрд рублей

После возобновления выдач IT-ипотеки с 8 апреля ее оформили около 250 клиентов ВТБ, получив на покупку недвижимости 2,2 млрд рублей. Средний чек составил около 8,5 млн рублей – в два раза выше, чем по другим льготным программам. Общий объем сделок по IT-ипотеке в банке приближается к 120 млрд рублей.

«Банк всегда выступал за адресную помощь клиентам, и IT-ипотека – отличный ее пример. Программа стала действительно эффективным инструментом поддержки сотрудников сферы информационных технологий, позволяя качественно решить жилищный вопрос и сосредоточиться на своем профессиональном развитии», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Он отметил, что за два года недвижимость приобрели более 12 тысяч IT-специалистов. Повышенную активность эксперты зафиксировали в марте, когда лимиты у других игроков рынка закончились.

ВТБ возобновил выдачу IT-ипотеки сразу после решения правительства выделить на развитие программы дополнительные средства.