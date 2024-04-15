В Иркутской области отремонтируют 18,7 километра федеральной трассы Р-258 «Байкал»

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на трёх участках общей протяжённостью 18,7 километра. Это отрезки с 136 по 142 км на подъезде к Байкальску со стороны Утулика; с 151 по 159 км на территории города Байкальска у посёлка Солзан; и с 163 по 166 км у посёлка Мурино. На это из федерального бюджета направлено 216,9 млн рублей. Об этом во время рабочей встречи с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым сообщил Булат Дугаров, начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Росавтодор. Накануне глава региона встретился с жителями Слюдянского района. Там тема содержания федеральной автодороги Р-258 была одной из главных.

– Жители Слюдянского района обеспокоены состоянием федеральной трассы Р-258 «Байкал». Сегодня мы переговорили с руководством Упрдор «Южный Байкал», договорились, что они усиленно включаются в ремонт опасных участков дороги. В ходе встречи с жителями мы решили создать совместную группу, которая будет контролировать ход работ. В июне, когда на дороге выполнят ряд первоочередных задач, мы осмотрим её вместе с жителями, – сказал Игорь Кобзев.

Сейчас на трех участках федеральной автодороги ведут ямочный ремонт большими картами. Уже уложено 888 тонн асфальтобетона. Завершить работы планируют в мае. Идет обновление дорожной разметки. На данный момент нанесено 13 километров, до конца апреля нанесут еще 32 километра. Затем в наступающем дорожном сезоне на этих участках фрезеруют изношенное и уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Игорь Кобзев попросил рассмотреть возможность улучшения видимости бетонного барьерного ограждения участков федеральной автодороги для того, чтобы водители могли видеть их в темноте, и установки павильонов в местах остановок общественного транспорта. Булат Дугаров рассказал, что в рамках Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования, утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, планируется реализовать три крупных проекта – это строительство обходов городов Слюдянка, Байкальск и посёлка Култук.