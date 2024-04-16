Банк «Приморье» поддержал проект по созданию первого специализированного шахматного класса во Владивостоке

Профильный класс для занятия шахматами открыт сегодня во Владивостоке. В торжественном мероприятии в средней образовательной школе № 40 приняли участие глава города Константин Шестаков, Андрей Брик, председатель городской Думы, Андрей Зверев, председатель Правления банка «Приморье».

Специализированный класс создан в рамках образовательного проекта «Шахматы – школе». Финансовую помощь на его реализацию оказал банк «Приморье». На благотворительные средства закуплены шахматные доски, наборы фигур, столы и стулья, проектор, ноутбуки, мебель.

Константин Шестаков выразил благодарность Андрею Звереву, председателю Правления банка за вклад в развитие детского образования. «Сегодня восемьсот шестьдесят школьников из четырнадцати школ Владивостока вовлечены в проект «Шахматы – школе». Основная его задача – развитие гармоничной личности ребенка», - отметил глава города.

Общероссийский проект по вовлечению детей в шахматный спорт помогает всестороннему развитию личности, формированию пространственного и системного мышления, навыков стратегического планирования.

По словам Андрея Зверева, председателя Правления банка «Приморье», участие в подобных образовательных проектах – это социальная ответственность бизнеса. «Дети – это наше будущее. Считаю, что мы просто обязаны делать свой вклад в развитие детского образования, спорта, творчества. Мы сами организовываем образовательные мероприятия, например, по повышению финансовой грамотности детей, проводим профориентационные экскурсии», - рассказал Андрей Зверев.

В честь 30-летия банка краевое финансовое учреждение запустило акцию «30 добрых дел». И поддержка городского проекта – одно из них. Стоит отметить, что Банк «Приморье» уже несколько лет сотрудничает с «Шахматной федерацией города Владивостока», оказывает поддержку Михаилу Тарасенко – действующему победителю Первенства Дальнего Востока по шахматам.

Как отметила Татьяна Логинова, и.о. директора школы № 40, в следующем учебном году планируется сформировать класс, в котором занятие шахматами будет включено в учебное расписание как основной предмет, а не в качестве дополнительного факультатива, как это принято в образовательном процессе сейчас.

В завершении мероприятия глава городской Думы Андрей Брик вручил Андрею Звереву, председателю Правления банка «Приморье» благодарственное письмо.

«По данным Международной шахматной федерации (FIDE), школьники, которые начинают играть в шахматы в начальных классах, показывают более высокие результаты в изучении математики и других точных наук. Убежден, что организация в школах города шахматных классов позволит полнее раскрыть интеллектуальный и образовательный потенциал Владивостока», ? подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Справочно:

Общероссийский проект "Шахматы в школе" - проект по формированию интеллектуально-нравственной культуры школьников (1-4 классы) при помощи шахмат. Проект направлен на формирование интеллектуально-нравственной культуры учащихся на основе межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного образования.