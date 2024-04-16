«Наша цель – войти в топ-50 девелоперов страны», – Алексей Чудаков, генеральный директор ГК «Альфа», застройщик ЖК «Источник» (видео)

Интенсивный рост на девелоперском рынке, по словам Алексея Чудакова, продиктовал логичное решение – создать полноценную, многофункциональную, технологичную девелоперскую группу. Цель команды – к 2028 году войти в топ-50 девелоперов страны. «Альфа» уже идет к намеченной планке: если в марте она была на 157 месте в России, то сейчас – уже на 137-м.

– Понятно, что, поставив такую амбициозную цель, мы должны работать над ценностями компании, над своей командой, обучать руководителей и персонал на федеральном уровне, постоянно нарабатывать компетенции. И, конечно, на высоком уровне нельзя работать без настоящей миссии, не просто записанной где-то на сайте или в документах, а вложенной в ежедневную работу команды. Наша миссия, которую мы сформулировали, что счастье можно построить и «Альфа – это девелопмент счастья», то есть мы наполняем счастьем жизнь наших клиентов и сами счастливы от этого. «Альфа» надолго вошла в девелоперский рынок, и после 2028 года нам ещё будет куда расти, – подытожил Алексей Чудаков.

Лучший опыт – для новостроек Иркутска

Говоря об особенностях ЖК «Источник», Алексей Чудаков отметил, что проект вобрал в себя очень много интересных деталей из лучших практик жилой застройки в различных российских городах.

– Нашим первым девелоперским проектом в Иркутске был жилой комплекс «Новый рекорд» на Синюшиной Горе, и, пока мы его строили, одновременно повышали свой уровень насмотренности: примерно раз в квартал наша команда выезжает в урбан-туры, чтобы познакомиться с лучшими примерами многоквартирного домостроения России. Так что мы обошли не только все иркутские стройки, но и изучили опыт ведущих девелоперов в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Москве, адаптировав его под проект ЖК «Источник».

Подробнее о ЖК «Источник» и о том, как девелопер создаёт современные стандарты строительства – в нашем материале.

источник38.рф

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