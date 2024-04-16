На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S

Sber стал первым российским брендом, флагманские телевизоры которого оснащены дисплеями на передовой технологии miniLED и ОС Салют ТВ. Всего в новой линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов.

Сбер объявил о старте продаж нового поколения умных телевизоров Sber Line S . Всего в новой линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Флагман линейки – 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки для безупречной точности детализации и более яркого изображения. За разработку умных устройств отвечает партнёр Сбера — компания SberDevices.

Изображение

Флагманская модель Sber miniLED отличается высоким качеством изображения. Благодаря технологи MEMC [1] удалось добиться максимальной плавности движения и отсутствия размытия во время динамических сцен. Пиковая яркость в 1000 нит обеспечивает высокий уровень контрастности и широкий диапазон улавливаемых глазом оттенков. А отображение миллиарда цветов и более глубокий черный уменьшают эффекта ореола даже в самых тёмных сценах. При этом даже в бюджетных моделях обеспечена высокая яркость дисплеев и не сокращено количество линий подсветки.

Звук

Усовершенствованные динамики на всех моделях телевизоров Sber выдают более сочный и насыщенный звук и сохраняют его чистоту даже на максимальной громкости. Разработчики провели детальный качественный анализ звука в самых разных видах контента, усовершенствовали эквалайзер, поэтому достойное звучание устройств доступно прямо из коробки.

Быстродействие

На линейке Sber Line S увеличилась оперативная память: у премиальных моделей — до 2 Гб, у бюджетных — до 1,5 Гб, что позволило повысить производительность и быстродействие устройств. А двухдиапазонный Wi-Fi теперь доступен даже на младших моделях. Используя два диапазона частот — 2,4 и 5 ГГц, — телевизоры могут устанавливать более быстрое и стабильное соединение с интернетом.

Операционная система Салют ТВ

Умные телевизоры Sber работают под управлением российской операционной системы Салют ТВ. Пользователи получают доступ ко всем популярным видеосервисам и онлайн-кинотеатрам, возможность устанавливать внешние приложения, а также доступ к голосовому управлению при помощи ассистента Салют. Кроме того, в последнем обновлении Салют ТВ:

описания фильмов и сериалов в карточках контента теперь генерирует нейросетевая модель GigaChat. Кроме основной информации о фильме, GigaChat может рассказать о его содержании, жанре, дать подробности о режиссёре и актёрском составе;

каждая карточка содержит редакторские подборки дополнительного контента, связанного с сюжетом или создателями фильма;

выбрать подходящий онлайн-кинотеатр для просмотра можно прямо из карточки фильма или сериала, пользователю не нужно тратить время на поиск контента и узнавать его цену в разных подписках, все варианты собраны в одном месте.

«Мы продолжаем совершенствовать наши умные телевизоры. Новое поколение Sber Line S — это новое качество телепросмотра и новые возможности. Ещё лучше изображение, ещё насыщеннее звук, ещё выше быстродействие. Мы также улучшили нашу операционную систему Салют ТВ, которая обеспечивает более удобный пользовательский опыт. При этом новая линейка из 30 моделей телевизоров, разработанная нашим партнером — компанией SberDevices, с различными диагоналями выпускается в самом широком ценовом диапазоне. Это позволяет каждому подобрать оптимальный вариант и делает телевизор Sber Line S отличным выбором для миллионов семей», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTО Сбербанка.

«Умные телевизоры — сегмент потребительской электроники, демонстрирующий высокую динамику спроса у российского потребителя. И безусловно, для нас это одно из ключевых направлений бизнеса, куда мы инвестируем значительные ресурсы на разработку, как хардверной, так и софтверной составляющих продукта. Флагманы новой линейки Sber Line S стали первыми телевизорами российского бренда на передовой технологии подсветки экрана miniLED, что делает наши продукты ещё более конкурентоспособными. Кроме того, мы продолжаем развивать операционную систему Салют ТВ, усиливаем её интеграцию с GigaChat, внимательно прислушиваемся к запросам пользователей. Как итог, мы наблюдаем стабильный рост доли операционной системы Салют ТВ в сегменте Smart TV телевизоров, которая по итогам прошлого года составила 6,4%», — Денис Филиппов, CEO SberDevices.

Цены и доступность

Линейка Sber Line S — это телевизоры, отвечающие любым пользовательским запросам: с экранами от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD, типами матриц от DLED до miniLED-QLED, моно- или двойными ножками (в зависимости от размера поверхности для установки ТВ).

Цены на телевизоры линейки Sber Line S стартуют с 13 490 рублей. Флагманская модель Sber miniLED представлена в комплектации с 65-дюймовым дисплеем и доступна по цене 149 990 рублей.

Часть моделей Sber Line S уже доступны к покупке в официальном интернет-магазине SberDevices . Продажи на маркетплейсах начнутся 17 апреля 2024 года.

[1] Технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) работает следующим образом: специальный алгоритм анализирует два последовательных кадра, определяет движение объектов между ними и создает промежуточные кадры, которые заполняют пробелы между исходными кадрами. Это позволяет создать плавное и четкое изображение даже при быстром движении.