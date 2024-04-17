«Слата» назвала стоимость минимальной продуктовой корзины в первом квартале 2024 года

Сильнее всего цены снизились на репчатый лук, свеклу, сметану, маргарин и подсолнечное масло.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Иркутскстате за 1-й квартал 2024 года Город 2024 год (руб.) Доля (%) Иркутск 6375,6 100 Ангарск 6343,4 100 Братск 6887,6 100 Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за 1-й квартал 2024 года (доля от Иркутскстата) Город 2024 год (руб.) Доля (%) Иркутск 5769,6 91% Ангарск 5769,4 91% Братск 5784,4 84%

«Ежеквартально мы проводим анализ минимальной социальной корзины, чтобы понимать, какая стоимость была в сети «Слата» на основные продукты по сравнению с данными Иркутскстата. А также отмечаем ключевые тренды покупательского спроса и предложений на рынке. Если сравнить стоимость корзины за первый квартал 2024-го в «Слате» со данными Иркутскстата, то можно отметить, что такой набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 11%», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

Согласно анализу минимальных розничных цен на социально значимые товары, наиболее заметное снижение цен в сети «Слата» наблюдалось в марте на такие продукты, как репчатый лук – он подешевел почти на 44%; также в годовом выражении подешевели свекла (-16,5%), сметана (-9,5%), маргарин (-29%) и масло подсолнечное (-2,5%).

Эти данные подтверждает и мониторинг Ассоциации компаний розничной торговли. Так, в первом квартале 2024 года крупные торговые сети продолжили инвестировать в цены, сдерживая рост на социально значимые продукты. В сети «Слата» в марте отрицательные наценки действовали на овощи борщевого набора – картофель, морковь, свеклу, капусту.

Минимальные, околонулевые наценки сохраняются на сахар-песок, тушку цыпленка-бройлера, лук, помидоры.

«Торговая сеть «Слата» поддерживает потребителей, инвестируя в сдерживание цен на социально значимые товары на уровне ниже годовой инфляции, несмотря на рост издержек по всей товаропроводящей цепочке» – пояснила Яна Абалымова.

Цены на крупы, растительное масло, молоко, кисломолочную продукцию были без значительных изменений в первом квартале. На сыр и сливочное масло увеличились в среднем на 5–10%. Производители связывают рост цен с нехваткой сырья, удорожанием упаковочных материалов, ростом транспортных тарифов и увеличением кредитной нагрузки из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Наиболее заметный рост цен в годовом выражении отмечен на куриные яйца и куриное мясо (тушка бройлера).

При этом в сети «Слата» отмечают, что сохраняется рост покупательской способности. Повышенным спросом пользуются категории удовольствия (кондитерские изделия, шоколад и мороженое), покупатели готовы больше тратить на них, чтобы побаловать себя.

Как отметили в пресс-службе сети, во втором квартале повышения цен на ряд продовольственных категорий все-таки не избежать. Так, производители кондитерских изделий заявили о повышении после появления информации о росте биржевых цен на какао-бобы из-за их дефицита в мире. С начала года стоимость сырья выросла в 2,4 раза. Дополнительно сказался рост цен на яйца, масло и тарифы на перевозку. В мае этого года ожидается рост акциза в три раза на вина тихие и игристые на основе спирта.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области https://38.rosstat.gov.ru/folder/185902 и ЕМИСС (fedstat.ru) При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркутскстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.

* Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемому в соответствии с Приложением 3 Приказа Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.