«Слата» назвала стоимость минимальной продуктовой корзины в первом квартале 2024 года

Сильнее всего цены снизились на репчатый лук, свеклу, сметану, маргарин и подсолнечное масло.
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«Ежеквартально мы проводим анализ минимальной социальной корзины, чтобы понимать, какая стоимость была в сети «Слата» на основные продукты по сравнению с данными Иркутскстата. А также отмечаем ключевые тренды покупательского спроса и предложений на рынке. Если сравнить стоимость корзины за первый квартал 2024-го в «Слате» со данными Иркутскстата, то можно отметить, что такой набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 11%», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.
Согласно анализу минимальных розничных цен на социально значимые товары, наиболее заметное снижение цен в сети «Слата» наблюдалось в марте на такие продукты, как репчатый лук – он подешевел почти на 44%; также в годовом выражении подешевели свекла (-16,5%), сметана (-9,5%), маргарин (-29%) и масло подсолнечное (-2,5%).
Эти данные подтверждает и мониторинг Ассоциации компаний розничной торговли. Так, в первом квартале 2024 года крупные торговые сети продолжили инвестировать в цены, сдерживая рост на социально значимые продукты. В сети «Слата» в марте отрицательные наценки действовали на овощи борщевого набора – картофель, морковь, свеклу, капусту.
Минимальные, околонулевые наценки сохраняются на сахар-песок, тушку цыпленка-бройлера, лук, помидоры.
«Торговая сеть «Слата» поддерживает потребителей, инвестируя в сдерживание цен на социально значимые товары на уровне ниже годовой инфляции, несмотря на рост издержек по всей товаропроводящей цепочке» – пояснила Яна Абалымова.
Цены на крупы, растительное масло, молоко, кисломолочную продукцию были без значительных изменений в первом квартале. На сыр и сливочное масло увеличились в среднем на 5–10%. Производители связывают рост цен с нехваткой сырья, удорожанием упаковочных материалов, ростом транспортных тарифов и увеличением кредитной нагрузки из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Наиболее заметный рост цен в годовом выражении отмечен на куриные яйца и куриное мясо (тушка бройлера).
При этом в сети «Слата» отмечают, что сохраняется рост покупательской способности. Повышенным спросом пользуются категории удовольствия (кондитерские изделия, шоколад и мороженое), покупатели готовы больше тратить на них, чтобы побаловать себя.
Как отметили в пресс-службе сети, во втором квартале повышения цен на ряд продовольственных категорий все-таки не избежать. Так, производители кондитерских изделий заявили о повышении после появления информации о росте биржевых цен на какао-бобы из-за их дефицита в мире. С начала года стоимость сырья выросла в 2,4 раза. Дополнительно сказался рост цен на яйца, масло и тарифы на перевозку. В мае этого года ожидается рост акциза в три раза на вина тихие и игристые на основе спирта.