Вопрос помощи женщинам после родов подняли в Госдуме

Меры планируют включить в послеродовую подготовку и систему ОМС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Буцкая отметила, что последние недели до родов женщина чувствует заботу со стороны здравоохранения. Когда же после родов мама с ребенком приезжает домой, у женщины начинается совершенно новая жизнь: меняется и ситуация в семье, и физиологически женщине сложно.

«И вот здесь возникает вопрос о помощи и поддержке. Женщина может прийти в женскую консультацию, а может не прийти. Ей вообще кто-нибудь позвонит? Кто-нибудь спросит, как ее состояние? Психолог, акушер-гинеколог, физиотерапия обязательны. Есть страны, которые делают программу восстановительной терапии после родов. Это вопрос к специалистам, женщина должна чувствовать такую же поддержку и заботу от государства», – сказала она в беседе с «Радио 1».

Ранее стало известно, что 63% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 12%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. За год энтузиазма у мужчин поубавилось: в 2023 году однозначно и скорее согласных было 43%, а сейчас – 37%.

Компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей – минимум за 25 лет.