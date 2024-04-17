Меры социальной поддержки детей-сирот доработали в Иркутской области

В их числе право на бесплатное получение второй профессии рабочего или должности служащего за счет регионального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Во втором и окончательном чтении принят законопроект о внесении изменений в областной закон №107-оз в части определения размера и порядка выплаты детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе с различными формами умственной отсталости) пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, и ежемесячного пособия. Корректировки вносятся также в закон №91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области».

Законопроект был направлен губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в парламент региона для приведения в соответствие с федеральным законодательством в части мер и гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ.

Речь идет о праве на бесплатное получение второй профессии рабочего или должности служащего в рамках профессионального обучения за счет регионального бюджета, а также о праве на выплату в течение всего периода такого обучения пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, и ежемесячного пособия.

Игорь Кобзев отметил, что указанные выше меры поддержки реализуются в регионе с 2016 года.

Изменения в федеральном законодательстве потребовали корректировок областных законов для исключения неоднозначного понимания терминологии. При этом, как пояснили в региональном Минобразования, объем региональных дополнительных мер социальной поддержки этих категорий детей, предусмотренных в законе №107-оз, значительно шире объема дополнительных гарантий права на образование, установленных Федеральным законом №189-ФЗ.