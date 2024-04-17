Принимать юани из России перестали еще четыре китайских банка

Это ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Об этом узнали «Известия».

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в конце марта. Порядка 80% транзакций вернулось. По его словам, список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из РФ, расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно), а также Bank of Taizhou.

Информацию подтвердил генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин. По его словам, особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты Китай всё еще может пропускать.

Ранее россиян также спросили, в какой валюте они сейчас готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений, и подавляющее большинство – 66% – отдали предпочтение российскому рублю. Доля тех, кто выбирает рубли, значимо выше среди женщин, населения в возрасте 60 лет и старше, не имеющих работы и не выплачивающих кредиты, но имеющих сбережения.

Открыть счет в долларах хотели бы 27% опрошенных – эта доля выше среди мужчин, россиян в возрасте 18-44 лет, имеющих высшее образование и работу, с высоким достатком, проживающих вместе с несовершеннолетним ребенком, имеющих сбережения, инвестиции и кредиты. Евро выбрали бы 25% респондентов, здесь доля выше среди молодежи 18-34 лет, работающих, а также выплачивающих кредиты. Вклады в юанях интересны 11% опрошенным, где превалируют мужчины, россияне в возрасте 45-59 лет, с высшим образованием, а также имеющие сбережения, инвестиции и кредиты. Наконец, 5% выбрали бы вклад в дирхамах ОАЭ – здесь доля выбравших эту валюту выше среди молодежи 18-24 лет, имеющих высшее образование, кредитующихся и инвестирующих россиян.