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Компания «Катюша» первой в России запускает производство принтеров на печатных платах из Реестра

Фото с сайта компании &#171;Катюша&#187;

8 апреля «Катюша» получила заключение о соответствии выпускаемых на собственном производстве печатных плат требованиям постановления Правительства №719. Об этом рассказали в компании.

Ранее «Катюша» разработала и внесла в реестр Минпромторга радиоэлектронные модули для МФУ – встроенные считыватели карт доступа для использования в сервисах безопасной печати.

В экосистему «Катюша» также входит встроенное программное обеспечение управления печатью «Смарт Принт» собственной разработки. «Смарт Принт» совместим с российскими операционными системами, а также реализует технологию печати по QR-коду через мобильное приложение для смартфонов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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