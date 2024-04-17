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В Иркутской области мужчина отсудил полмиллиона рублей за работу на вредном предприятии

Работник в Усть-Илимском районе Иркутской области отсудил полмиллиона рублей компенсации у предприятия, добывающего драгоценные металлы. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что у заявителя в результате длительной работы в организации в условиях воздействия вредных веществ и производственных факторов возникло профессиональное заболевание. В итоге мужчина утратил трудоспособность. Это подтверждается соответствующей документацией.

«В соответствии с требованиями закона работодатель обязан возместить работнику моральный вред, причиненный в связи с профессиональным заболеванием, однако, соответствующую выплату гражданин не получил», – пояснили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд для устранения нарушения и взыскания компенсации. Иск был удовлетворен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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