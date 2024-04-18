Иркутские рабочие увеличили зарплатные ожидания на 33%

Аналитики hh.ru исследовали изменения зарплатных ожиданий иркутских соискателей по итогам марта, а также выяснили, какие специалисты сейчас претендуют на наиболее высокие заработные платы в регионе.

По итогам марта соискатели из Иркутской области рассчитывают на заработную плату в 58,1 тысячу рублей в среднем, что на 16% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в целом по стране зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 60 тыс. рублей, и за год они выросли на 20%.

На самые высокие зарплаты в Приангарье сейчас претендуют специалисты из сферы стратегий и инвестиций – в среднем это 103 тыс. рублей, далее идут представители высшего и среднего менеджмента, строители и специалисты по недвижимости, кадры из добычи сырья, сельскохозяйственные работники и производственники (по 100 тыс. рублей), рабочий персонал, специалисты по ремонту и облуживанию автотранспорта (по 80 тыс. рублей), водители (76,5 тыс. рублей), ИТ-специалисты (71,8 тыс. рублей), менеджеры по закупкам (70 тыс. рублей).

При этом, наиболее серьезно повысили свои зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом специалисты рабочих профессий и автомастера (+33% в марте 2024 по сравнению с мартом 2023, до 80 тыс. рублей в среднем), HR-специалисты (+30%, до 65,1 тыс. рублей), водители (+28%, до 76,5 тыс. рублей), строители и кадры из сферы производства (по +25%, до 100 тыс. рублей).

Единственная профессиональная сфера, где ожидания соискателей остались на уровне прошлого года – высший менеджмент (100 тыс. рублей). Самый скромный рост зарплатных ожиданий зафиксирован среди соискателей из сферы стратегии и инвестиции (+2, до 100 тыс. рублей).