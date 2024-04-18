Россельхозбанк представляет максимальную доходность по рублевым вкладам в 16%

С 15 апреля 2024 года новым вкладчикам Россельхозбанка доступна максимальная доходность 16% по сберегательному продукту «Свой вклад» при выборе выплаты процентов в конце срока.

Высокая ставка доступна по вкладам срочностью 6 месяцев, без опций пополнения и совершения расходных операций. Ее могут получить новые клиенты, а также клиенты банка, не имеющие действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Для клиентов, которые решают перераспределить уже имеющиеся на вкладе средства, доступна максимальная доходность 15,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении через дистанционные каналы (мобильное приложение или интернет-банк).

«Вклады продолжают оставаться самым популярным способом получения дополнительного дохода для более консервативных клиентов банка. Об этом говорят и наши данные: объем средств, привлеченных в депозиты клиентов, за 1-й квартал 2024 года составил более 500 млрд рублей, что на четверть больше чем за аналогичный промежуток времени в предыдущем году», – отметила Юлия Деменюк, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

«Свой вклад» в рублях можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей без возможности пополнения и совершения расходных операций; 5 000 рублей с условием пополнения, но без возможности совершения расходных операций; 10 000 рублей при условии совершения расходных операций. В случае если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена, при других условиях она составит 10 млн рублей.

Быстро и удобно открыть сберегательные продукты РСХБ можно в офисах банка, а также в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банка и Мобильном приложении. Подробная информация по продуктам размещена на официальном сайте www.rshb.ru.